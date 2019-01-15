Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO

Они объявлены в розыск.

Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO
Артист Михаила Хома (DZIDZIO)
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева заочно сообщила двум иностранцам о подозрении в избиении артиста Михаила Хомы (DZIDZIO) в Киеве и объявила их в розыск.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Инцидент произошел в конце декабря в Подольском районе. В полицию поступило сообщение о конфликте вблизи радиостанции. Как рассказал начальник Подольского управления Владислав Ищенко, у пострадавшего возник конфликт с неизвестными, которые агрессивно себя вели и нецензурно ругались.

В ходе перепалки они ударили его по голове и скрылись на двух автомобилях. Предварительно событие квалифицировано по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение).

 

"Мы опросили потерпевшего, отобрали объяснения у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это - 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", - добавил Ищенко.

Фото: Полиция Киева

В ходе получения дополнительных материалов преступление было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Злоумышленникам заочно сообщено о подозрении в совершении преступления и они объявлены их в розыск. Им грозит до четырех лет лишения свободы.


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