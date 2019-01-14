В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия воды

В городе Торецк Донецкой области из-за прекращения водоснабжения объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС области.

"13 января проведено заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС, принято решение об открытии чрезвычайной ситуации местного уровня. Для подвоза питьевой и технической воды в г. Торецке находятся силы и средства от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 января поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе "Горловка - Торецк" диаметром 900 мм. Вследствие увеличения потерь воды, Горловской фильтровальной станции №2 была остановлена подача воды по водопроводу.

"В результате без централизованного водоснабжения остались город Торецк (32873 человека, 16877 абонентов), поселок Железное (3021 человек, 2145 абонентов), пгт Северное (5937 человек, 3808 абонентов) и пгт Южное (982 человека, 614 абонентов), всего 42813 человека (23444 абонента)", - отмечается в сообщении.

В течение 13 января спасатели подвезли 128 куб. м технической воды и 33 куб. м питьевой. Всего с начала привлечения осуществлен подвоз 167 куб. м технической и 33 куб. м - питьевой воды.

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

13 января был обнаружено место прорыва водопровода. Проведение аварийно-восстановительных работ запланировано на 14 января.

Напомним, 17 декабря прошлого года остановилась Горловская фильтровальная станция, в результате чего Торецк и соседние поселки остались без воды.