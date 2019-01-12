Выжившие при крушении сухогруза в Черном море украинские моряки прибыли в Одессу

Они пять часов продержались в ледяной воде в ожидании спасателей.

Сухогруз с украинцами на борту затонул в Черном море 7 января

Семеро украинцев - членов экипажа сухогруза "Volgo-Balt 214", затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции, - прибыли из Стамбула в аэропорт Одессы. Об этом сообщает Укринформ.

"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту аварии судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.

Моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко пока не комментировали обстоятельств трагедии.

Напомним, 7 января в Черном море неподалеку от берегов Турции затонуло судно "Волго-Балт 214", которое перевозило уголь.

Всего на судне находилось 13 членов экипажа, из которых 11 — украинцы, еще двое — азербайджанцы. По данным турецких властей, в результате трагедии погибли шесть человек. Остальных удалось спасти с помощью вертолетов, лодок и самолета - потерпевшие кораблекрушение пять часов продержались в ледяной воде.

В результате крушения судна погибли четыре украинца: 37-летний житель города Вилково старший механик Дмитрий Крепец, житель Одесской области электромеханик Владимир Овдиенко, его тело не нашли, Ростислав Вязивский и Руслан Бодник.