Заблудившегося в Карпатах туриста нашли

Сейчас парнем занимаются медики.

Заблудившегося в Карпатах туриста нашли
Игорь Грищенко
Фото: 0312.ua

Спасатели нашли 34-летнего киевлянина Игоря Грищенко, который заблудился в районе горы Гемба на Закарпатье еще 6 января.

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

"По состоянию на 23:00 поступила информация от поисковой группы о том, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его до ближайшего населенного пункта, где передали врачам скорой помощи. Сейчас парнем занимаются медики", - говорится в сообщении.

Впервые с момента исчезновения Игорь Грищенко вышел на связь около 15:00 9 января. Он позвонил своему другу и сообщил, что находится у неизвестной ему реки и очень замерз. Звонок удалось отследить, и спасатели сразу отправились на спасение лыжника.

Днем 10 января он смог снова выйти на связь. Грищенко еще раз позвонил спасателям и сообщил свои координаты.

Как сообщалось, 6 января в Карпатах на территории Закарпатской области пропали три лыжника. Один из них был найден мертвым. В 13:30 7 января один из пропавших туристов - житель Киева 1984 года рождения - вышел на связь. В 15:40 спасатели нашли мужчину в удовлетворительном состоянии у подножья горы Стий со стороны Свалявского района.


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