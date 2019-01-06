Из-за взрыва гранаты в Мариуполе погибли два человека

Погибшими были двое молодых мужчин.

?Из-за взрыва гранаты в Мариуполе погибли два человека
Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе вечером 5 января из-за взрыва гранаты в одной из квартир на проспекте Строителей погибли двое мужчин - 1985 и 1987 годов рождения.

Об этом говорится на сайте полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступил в 21:20.

По факту гибели людей открыто производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - убийство.

Напомним, 2 января в Тернопольской области девушка случайно вытянула чеку из гранаты во время застолья, пострадали пять человек.

В тот же день в Тернополе в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Он решил похвастаться собутыльникам гранатой, но в результате неосторожного обращения она взорвалась.


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