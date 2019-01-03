В Сумах из-за оборвавшегося лифта погиб 2-месячный младенец
Полиция открыла уголовное производство.
В Сумах в среду, 2 февраля, из-за оборвавшегося лифта в многоэтажке погиб двухмесячный младенец.
Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
"Происшествие случилось сегодня в 16:00 в многоэтажке по ул. Супруна. Лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком, внезапно сорвался. Попытки родных спасти ребенка оказались безуспешными", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в момент чрезвычайного происшествия с ребенком находился дедушка. Возвращаясь с прогулки, он поднялся на лифте на 9 этаж, вышел из кабины первым и попытался вывезти коляску, однако в этот момент кабина лифта оборвалась.
По факту в полиции открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются обстоятельства и причины, которые привели к гибели ребенка.
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Общество
03.01.2019 07:37