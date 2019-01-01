Полиция назвала мотив убийцы винницкой семьи

Мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

Полиция назвала мотив убийцы винницкой семьи

Задержанному накануне 30-летнему винничанину объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, над раскрытием преступления работали около ста полицейских. Следствием отрабатывались все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья.

Проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства - мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он рассказал следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу. За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, 31 декабря около 15:00 диспетчер "скорой помощи" сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одну трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.

"Скорую" вызвал владелец квартиры, который нашел тела. Убитыми были его 63-летняя мать, 30-летняя жена, 7-летний сын и 3-летняя дочь. По предварительным данным, они погибли от травм головы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в судДело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
Подозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отецПодозреваемым в убийстве семьи в Виннице оказался отец
Харьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетовХарьковская полиция задержала 20 человек на собрании криминальных авторитетов
Полиция Львова ночью искала взрывчатку на вокзалеПолиция Львова ночью искала взрывчатку на вокзале
Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"Полиция выдворила из Украины после трехлетней отсидки криминального авторитета по прозвищу "Арчи"
Полиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школеПолиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школе
В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядамВ Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам
Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в СумахПолиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах
Полиция задержала банду рэкетиров в Хмельницкой областиПолиция задержала банду рэкетиров в Хмельницкой области
В Чернигове полиция задержала пьяного "минера" налоговойВ Чернигове полиция задержала пьяного "минера" налоговой
Последние новости
Подгружаем последние новости