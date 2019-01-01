Полиция назвала мотив убийцы винницкой семьи

Задержанному накануне 30-летнему винничанину объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства четырех человек, среди которых его мать, бывшая жена и двое малолетних детей.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, над раскрытием преступления работали около ста полицейских. Следствием отрабатывались все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья.

Проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства - мужчина мог расправиться с бывшей женой из-за длительного конфликта.

"Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Он рассказал следствию, где выбросил молоток, которым наносились смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие преступления.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения на период досудебного расследования в виде заключения под стражу. За убийство четырех человек злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, 31 декабря около 15:00 диспетчер "скорой помощи" сообщил в полицию о том, что в одной из квартир города найдены тела двух женщин и семилетнего ребенка. Еще одну трехлетнюю девочку с телесными повреждениями в области головы забрали в реанимацию, но спасти ее не удалось.

"Скорую" вызвал владелец квартиры, который нашел тела. Убитыми были его 63-летняя мать, 30-летняя жена, 7-летний сын и 3-летняя дочь. По предварительным данным, они погибли от травм головы.