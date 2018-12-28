Во французских Альпах спасли 12-летнего мальчика, который 40 минут был под лавиной

У мальчика сломана нога, его госпитализировали.

Во французских Альпах спасли 12-летнего мальчика, который 40 минут был под лавиной

Во французских Альпах 12-летнего мальчика спасли после того, как его накрыло лавиной и он находился под снегом 40 минут. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на AFP.

"Это чудо, потому что на нем не было устройств по выявлению. Шансы на выживание мизерные после 15 минут пребывания под снегом", - сказал агентству один из спасателей.

Полиция сообщила, что 26 декабря мальчик катался на лыжах на курорте Ла-Плань в группе из семи лыжников, когда его накрыло снегом.

Лавина протащила его по меньшей мере на сто метров. На парне не было маячка, который мог бы дать знать спасателям о месте его пребывания.

Найти ребенка удалось собаке полицейских. У мальчика сломана нога, его госпитализировали.


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