В Вене неизвестные напали на монахов местного монастыря, есть пострадавшие
Вероятным мотивом нападения полиция считает ограбление.
Как минимум пять монахов ранены в ходе нападения двух человек на церковь при монастыре имени Марии Безупечной в Вене. По данным полиции, они взяли служителей церкви в заложники, связав их и ограбив; некоторые ранены тяжело, передает Русская служба Би-би-си.
Вероятнее всего мотивом нападения было ограбление, считают в полиции. По меньшей мере один из нападавших требовал отдать ему деньги и ценности, сообщают полицейские.
Газета Kronen Zeitung утверждает, что во время нападения были слышны выстрелы.
Представитель полиции в разговоре с изданием уточнил, что нападавшие ворвались в церковь во время службы 68-летнего монаха, и, угрожая огнестрельным оружием, заставили его лечь на землю. Они несколько раз ударили священнослужителя, в результате чего он получил травму головы. Затем они напали на другого служителя церкви, и позже между ними завязалась драка.
Полиция проводит спецоперацию по поимке преступников. На место прибыло федеральное антитеррористическое подразделение, территорию обследуют с вертолетами.
Полиция предполагала, что нападавшие могли остаться в монастыре, который состоит из целого комплекса зданий, однако там в итоге никого не нашли.
Ранее сегодня из-за сообщения о минировании в центре Вены эвакуировали собор Святого Стефана.
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