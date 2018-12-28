В Вене неизвестные напали на монахов местного монастыря, есть пострадавшие

Как минимум пять монахов ранены в ходе нападения двух человек на церковь при монастыре имени Марии Безупечной в Вене. По данным полиции, они взяли служителей церкви в заложники, связав их и ограбив; некоторые ранены тяжело, передает Русская служба Би-би-си.

Вероятнее всего мотивом нападения было ограбление, считают в полиции. По меньшей мере один из нападавших требовал отдать ему деньги и ценности, сообщают полицейские.

Газета Kronen Zeitung утверждает, что во время нападения были слышны выстрелы.

Представитель полиции в разговоре с изданием уточнил, что нападавшие ворвались в церковь во время службы 68-летнего монаха, и, угрожая огнестрельным оружием, заставили его лечь на землю. Они несколько раз ударили священнослужителя, в результате чего он получил травму головы. Затем они напали на другого служителя церкви, и позже между ними завязалась драка.

Полиция проводит спецоперацию по поимке преступников. На место прибыло федеральное антитеррористическое подразделение, территорию обследуют с вертолетами.

Полиция предполагала, что нападавшие могли остаться в монастыре, который состоит из целого комплекса зданий, однако там в итоге никого не нашли.

Ранее сегодня из-за сообщения о минировании в центре Вены эвакуировали собор Святого Стефана.