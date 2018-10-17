В Одессе вор украл из магазина пиво и полчаса провисел вниз головой, зацепившись за забор

Хозяин магазина отказался писать заявление, а у краденное пиво оказалось просроченным.

Ночью в Малиновском районе Одессы патрульная полиция задержала мужчину, который проник в магазин и украл две бутылки пива.

Об этом сообщает "Думская".

Пытаясь сбежать, мужчина перелезал через забор, но зацепился и повис головой вниз. Полчаса он звал на помощь, пока крики не услышали владельцы магазина, которые и вызвали полицию.

Прибывшие на место патрульные и сняли "горе-вора" с забора.

Фото: dumskaya.net

Владелец магазина писать заявление о краже отказался. Он сказал, что нарушитель "и так уже сам себя наказал". К тому же украденное пиво оказалось просроченным.

Напомним, ранее в Киеве грабитель выхватил у мужчины сумку, но при попытке сбежать упал и сломал ногу. Его задержали полицейские, находившиеся неподалеку.


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