В Одессе вор украл из магазина пиво и полчаса провисел вниз головой, зацепившись за забор
Хозяин магазина отказался писать заявление, а у краденное пиво оказалось просроченным.
Ночью в Малиновском районе Одессы патрульная полиция задержала мужчину, который проник в магазин и украл две бутылки пива.
Об этом сообщает "Думская".
Пытаясь сбежать, мужчина перелезал через забор, но зацепился и повис головой вниз. Полчаса он звал на помощь, пока крики не услышали владельцы магазина, которые и вызвали полицию.
Прибывшие на место патрульные и сняли "горе-вора" с забора.
Владелец магазина писать заявление о краже отказался. Он сказал, что нарушитель "и так уже сам себя наказал". К тому же украденное пиво оказалось просроченным.
Напомним, ранее в Киеве грабитель выхватил у мужчины сумку, но при попытке сбежать упал и сломал ногу. Его задержали полицейские, находившиеся неподалеку.
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Общество
17.10.2018 13:24