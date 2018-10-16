13 человек пострадали при утечке растворителя на немецком предприятии
По данным Красного Креста, четверо пострадавших получили тяжелые травмы.
В результате утечки ядовитой жидкости на немецком предприятии пострадали 13 человек. Об этом сообщает Spiegel.
"В компании в Баден-Вюртемберге произошла утечка ядовитой жидкости. Согласно первым оценкам, 13 человек получили ранения", - сказано в сообщении.
Пострадавшие доставлены в больницу. Пока не сообщается, насколько ядовито вещество. О состоянии пострадавших также пока ничего не известно. Издание Welt со ссылкой на Красный Крест сообщило, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них ожоги органов дыхания и глаз. По данным газеты, ядовитое вещество - растворитель перхлорэтен.
Уточняется, что утечка произошла в пределах предприятия и не представляет угрозы местному населению.
Инцидент произошел в компании, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия. Она находится в городке Штернефельс, недалеко от Карлсруэ.
На месте работают спасатели и экологи.
Напомним, в конце августа на предприятии "Крымский титан" в оккупированном Россией Армянске произошел выброс химикатов, из-за чего в городе, а также в ближайших к Армянску районах Херсонской области, эвакуировали население.
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