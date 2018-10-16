13 человек пострадали при утечке растворителя на немецком предприятии

По данным Красного Креста, четверо пострадавших получили тяжелые травмы.

В результате утечки ядовитой жидкости на немецком предприятии пострадали 13 человек. Об этом сообщает Spiegel.

"В компании в Баден-Вюртемберге произошла утечка ядовитой жидкости. Согласно первым оценкам, 13 человек получили ранения", - сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в больницу. Пока не сообщается, насколько ядовито вещество. О состоянии пострадавших также пока ничего не известно. Издание Welt со ссылкой на Красный Крест сообщило, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у них ожоги органов дыхания и глаз. По данным газеты, ядовитое вещество - растворитель перхлорэтен.

Уточняется, что утечка произошла в пределах предприятия и не представляет угрозы местному населению.

Инцидент произошел в компании, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия. Она находится в городке Штернефельс, недалеко от Карлсруэ.

На месте работают спасатели и экологи.