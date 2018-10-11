На дороге "Херсон-Феодосия-Керчь" неизвестные обстреляли автомобиль

Ранены двое мужчин.

На дороге "Херсон-Феодосия-Керчь" неизвестные обстреляли автомобиль
Фото: radio.vesti.ru

В среду вечером на дороге в Херсонской области неизвестные обстреляли легковой автомобиль.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"На автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне", - говорится в сообщении.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план "Сирена".

Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или более лиц".

Напомним, в Харькове в среду вечером на выходе из спортивного клуба "Yod" неизвестные открыли огонь из автоматического оружия по мужчине.

На выходных в Киеве мужчина открыл стрельбу в кафе и ранил двух охранников. Позже оказалось, что он является майором Вооруженных сил Украины.


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