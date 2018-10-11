На дороге "Херсон-Феодосия-Керчь" неизвестные обстреляли автомобиль
Ранены двое мужчин.
В среду вечером на дороге в Херсонской области неизвестные обстреляли легковой автомобиль.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"На автодороге Херсон-Феодосия-Керчь неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне", - говорится в сообщении.
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Общество
11.10.2018 07:22