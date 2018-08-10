В Киеве грабитель выхватил у мужчины сумку, но при попытке сбежать упал и сломал ногу

Его задержали полицейские, находившиеся неподалеку.

В Киеве грабитель выхватил у мужчины сумку, но при попытке сбежать упал и сломал ногу
Архивное фото

В Киеве на Печерске полицейские задержали грабителя, который выхватил у мужчины сумку с личными вещами.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Киевлянин говорил по телефону, в это время неизвестный схватил его сумку, которая лежала на скамейке, и убежал. В сумке, по словам потерпевшего, были документы и более 10 тыс. гривен.

Неподалеку от места преступления находились оперативники Печерского района, которые бросились на помощь мужчине и начали догонять грабителя. Увидев погоню, злоумышленник забежал в подъезд и выпрыгнул на улицу со второго этажа. При падении он сломал ногу, и оперативники его догнали.

Грабителем оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж). Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время горе-грабитель находится в больнице. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в столице вор на мопеде врезался в отбойник, убегая от полиции.


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