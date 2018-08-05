Пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на Подоле

Нападавшим оказался 49-летний киевлянин.

Полиция Киева задержала пьяного мужчину, который с саблей нападал на людей в Подольском районе столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел около полуночи 5 августа.

"Работники полиции установили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали помощь ", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 49-летний киевлянин. Его задержали.

Как сообщает ресурс " Киев оперативный", мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя очень буйно.

"Подбежал к молодому человеку 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье", - говорится в публикации.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.