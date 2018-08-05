На окраине Хмельницкого нашли контейнер из радиоактивным веществом

Следов радиоактивного загрязнения на месте находки не обнаружили.

На окраине Хмельницкого нашли контейнер, содержащий радиоактивное вещество. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ядерному урегулированию в Facebook.

"По полученной Госатомрегулирования информации в начале августа 2018 года на окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11", - сообщает ведомство.

Как установили прибывшие на место специалисты, внутри найденного контейнера оказался еще один, снабженный биологической защитой, изготовленной из обедненного урана. Мощность эквивалентной дозы находки составила 16.8 мкЗв/ч. на поверхности и 0.70 мкЗв/ч на расстоянии 1 м.

Как сообщают представители инспекции, следов радиоактивного загрязнения на месте находки не обнаружили.

Изделия передали для временного хранения на Хмельницкую АЭС. В дальнейшем их планируют перевезти в госкорпорацию "Родон", которая собирает, транспортирует и хранит радиоактивные отходы так называемого "неядерного" цикла практически от всех предприятий страны.