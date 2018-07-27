Украинская певица рассказала, как погуляла с роSSийскими звездами

Участники популярной украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) погуляли на афтепати в честь открытия фестиваля «Жара» в Баку в компании звезд роSSийской эстрады.

Об этом Надя рассказала репортеру «Жары».

«Конечно же для артистов самое клевое — афтепати, которое происходит на фестивалях. Подробностей мы вам не расскажем, но участвовали в этих легендарных историях очень многие популярные артисты», — сказала Надя, отметив, что на вечеринке «было весело и очень круто».

На кадрах видео можно увидеть роSSийского шоумена Александра Ревву, известного под псевдонимом Артур Пирожков, певиц Ирину Дубцову и Ольгу Бузову, а также других роSSийских артистов.

Кроме вышеперечисленных звезд на вечеринке зажигали «главный блондин РоSSии» Николай Басков и «роSSийский поп-король» Филипп Киркоров, а с ними пела и плясала украинка Ани Лорак.

Отметим, что перед вечеринкой Надя и Позитив выступили на сцене фестиваля со своей новой песней «Е,бой», а также покрасовались на красной ковровой дорожке.

Источник: Лайм


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Водитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиенииВодитель "Хаммера", сбивший насмерть ребенка в Киеве, год назад участвовал в групповом избиении
В Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбыВ Ивано-Франковской области молодая пара покончила собой за месяц до свадьбы
В Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуковВ Бердянске в штормящем море бабушка утонула, спасая внуков
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
Неизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлеченияНеизвестные на автомобиле обстреляли и избили пешеходов ради развлечения
Блок рекламы


Похожие новости
50-летняя Кайли Миноуг рассказала о романе с молодым бойфрендом50-летняя Кайли Миноуг рассказала о романе с молодым бойфрендом
Украинская команда покорила жюри шоу America’s Got TalentУкраинская команда покорила жюри шоу America’s Got Talent
Супрун рассказала, как путешествовать с детьми в жаруСупрун рассказала, как путешествовать с детьми в жару
Гран-при на "Чилдрен кинофесте" получила украинская "Сторожевая застава"Гран-при на "Чилдрен кинофесте" получила украинская "Сторожевая застава"
Еще одна украинская певица выступила в МосквеЕще одна украинская певица выступила в Москве
В День смеха полиция рассказала о курьезных вызовахВ День смеха полиция рассказала о курьезных вызовах
Известная украинская певица родила сынаИзвестная украинская певица родила сына
Дочь Ольги Фреймут рассказала правду о конфликте в их семье с нянейДочь Ольги Фреймут рассказала правду о конфликте в их семье с няней
Известная украинская певица рассказала о лечении у психиатраИзвестная украинская певица рассказала о лечении у психиатра
Евгения Власова рассказала Кате Осадчей о своем здоровьеЕвгения Власова рассказала Кате Осадчей о своем здоровье
Последние новости
Подгружаем последние новости