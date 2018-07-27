Украинская певица рассказала, как погуляла с роSSийскими звездами
Участники популярной украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) погуляли на афтепати в честь открытия фестиваля «Жара» в Баку в компании звезд роSSийской эстрады.
Об этом Надя рассказала репортеру «Жары».
«Конечно же для артистов самое клевое — афтепати, которое происходит на фестивалях. Подробностей мы вам не расскажем, но участвовали в этих легендарных историях очень многие популярные артисты», — сказала Надя, отметив, что на вечеринке «было весело и очень круто».
На кадрах
Кроме вышеперечисленных звезд на вечеринке зажигали «главный блондин РоSSии» Николай Басков и «роSSийский поп-король» Филипп Киркоров, а с ними пела и плясала украинка Ани Лорак.
Отметим, что перед вечеринкой Надя и Позитив выступили на сцене фестиваля со своей новой песней «Е,бой», а также покрасовались на красной ковровой дорожке.
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