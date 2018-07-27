На месте пожара в детском лагере "Виктория" нашли обгоревшие останки девочек

Суд привлек к осуществлению экспертиз специалистов Международного института экспертизы из Таллинна.

На месте пожара в детском лагере "Виктория" нашли обгоревшие останки девочек
Фото: facebook.com/gunp.odessa

Группа из международных специалистов, привлеченных судом по ходатайству Алексея Мазура - отца одной из трех погибших на пожаре в одесском детском лагере "Вкитория" девочек - выявила на месте сгоревшего двухэтажного деревянного корпуса фрагменты останков детей. Об этом сообщила адвокат Оксана Муравская, передает Укринформ.

"Эксперты, осуществляющие тщательную независимую пожарно-техническую, судебно-строительную и электротехническую экспертизы зданий оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория", выявили во время просеивания обломков здания обгоревшие предметы, похожие на фрагменты тел. Они изъяты следователем. В Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы будут проведены соответствующие исследования, которые покажут, кому они принадлежали", - отметила Муравская.

По словам адвоката, по ходатайству отца погибшей 8-летней Сони Мазур суд привлек к осуществлению экспертиз специалистов Международного института экспертизы из Таллинна. В настоящее время они также изымают фрагменты древесины из уцелевших корпусов оздоровительно-спортивного заведения "Виктория", чтобы установить, проводилась ли надлежащая противопожарная обработка спальных корпусов.

Как сообщалось, в детском лагере "Виктория" ночью 16 сентября в результате пожара погибли три девочки: 8-летняя София Мазур, 9-летняя Настя Кулинич и 12-летняя Снежана Арпентий, которая считалась пропавшей без вести. Все они были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля "Адель".

Огонь полностью уничтожил один из двухэтажных деревянных домов, где находились 42 детей.

В судебных инстанциях исследуются уголовные производства в отношении экс-директора внешкольного заведения Петроса Саркисяна, его заместителя Татьяны Ланиной, экс-вице-мера Одессы Зинаиды Цвиринько, а также бывших руководителя и работника Киевского райотдела ГСЧС Украины в Одесской области.

В частности, в прошлом году Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство облпрокуратуры относительно продления содержания под стражей экс-директора лагеря "Виктория", пока продолжается судебное расследование в уголовных производствах по статьям 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), 366 (служебная подделка) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Бывший заместитель директора заведения Ланина в начале июля возместила городской громаде Одессы 120 тысяч гривен, поскольку облпрокуратура объявила подсудимой подозрение в подделке документов и присвоении зарплат сотрудников заведения. К уголовной ответственности привлечена и старшая воспитательница Наталья Янчик, которая была ответственной за пожарную безопасность в лагере "Виктория".

Следующее заседании Киевского райсуда, который рассматривает дело Саркисяна и Ланиной, назначено на 2 августа.


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