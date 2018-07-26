Налетчики в масках Шрека ограбили ювелирный магазин под Харьковом

Предварительно, стоимость украденных украшений - более 300 тыс. гривен.

Налетчики в масках Шрека ограбили ювелирный магазин под Харьковом
Фото: hk.npu.gov.ua

В поселке Донец Харьковской области трое неизвестных в масках ограбили ювелирный магазин.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что угрожая пистолетом продавщице, налетчики отобрали у нее 17 тыс. гривен и забрали ювелирные украшения на сумму 300 тыс. гривен.

После совершения разбойного нападения злоумышленники скрылись на автомобиле "Volkswagen Golf III". Для их розыска введен оперативный план "Сирена".

Фото: hk.npu.gov.ua

Приметы налетчиков:

1. Рост 180-185 см, крепкого телосложения. Был одет в камуфляжную куртку, черные брюки, кроссовки черного цвета с белыми полосками, панаму голубого цвета, резиновую маску на лице.

2. Рост 180-185 см, среднего телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки бежевого цвета, черные кроссовки, черную шляпу с эмблемой "NY" и платок на лице. Мужчина имеет татуировку на левой руке.

3. Рост 175-180 см, крепкого телосложения. Был одет в рубашку с длинным рукавом голубого цвета, черные брюки, черные сапоги, панаму голубого цвета и маску на лице.

Как сообщили местные СМИ, на нападавших были надеты маски героя мультфильма "Шрек".

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее был задержан киевлянин, который грабил пункты выдачи кредитов в масках "Бэтмена" и "Человека-паука".


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