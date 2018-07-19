Абитуриенты подали уже почти миллион заявлений в вузы

Вступительная кампания продлится еще неделю, списки зачисленных обнародуют 1 августа.

Абитуриенты подали почти миллион заявлений на квалификационные уровни бакалавра, магистра и младшего специалиста. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.

Электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс. абитуриентов - это более 90% процентов от ожидаемого количество. За первую неделю вступительной кампании абитуриенты в среднем подали по 4 заявления на разные специальсти и в разные вузы.

" По условиям приема каждый абитуриент может подать на бюджет в 7 заявлений. Скорее всего большинство поступающих ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков подать заявления, остались. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений", - отметил Рашкевич.

Самые популярные специальности по количеству поданных заявления - это право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина. Среди вузов с наибольшим спросом пользуются КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина.

Рашкевич отметил, что база, по которой происходит регистрация электронных кабинетов, работает безупречно и ни одного критического сбоя за это время в ее работе не было.

Напомним, вступительная кампания в этом году началась 12 июля и завершится в 18.00 25 июля. Абитуриенты, сдавшие внешнее оценивание, могут подавать заявления через личные электронные кабинеты. 1 августа вузы обнародуют рейтинговые списки, по которым произойдет зачисление студентов.