Полиция Сумщины взяла под стражу мужчину, избившего 4-летнюю дочь до смерти

Девочку "наказали" за то, что она не хотела есть.

Полиция Сумщины взяла под стражу мужчину, избившего 4-летнюю дочь до смерти
Фото: chelyabinsk.ru

В Сумской области при странных обстоятельствах погибла 4-летняя девочка. Незадолго до смерти ребенка избил отец, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Трагедия произошла в одном из сел Белопольского района. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть ребенка, они же и вызвали полицию. Внимание правоохранителей привлекли синяки на теле, поэтому полиция начала допрашивать родителей.

Как оказалось, во время ужина девочка отказалась от еды, сказав, что плохо себя чувствует. Это очень разозлило отца, и он нанес ей несколько ударов по голове - пластиковой бутылкой с водой, а потом и руками. Мать не препятствовала избиению. После этого девочку действительно положили спать, а сами ушли.

Медики констатировали, что девочка умерла, захлебнувшись рвотными массами, и рядом не было никого, кто мог бы ей помочь.

В семье есть еще двое старших детей - мальчик и девочка, однако социальные работники устроили их в интернат, так как условия жизни и воспитания были неудовлетворительными.

В отношении родителей начато уголовное производство по статьям об умышленном тяжком телесном повреждении и оставлении в опасности. 28-летнего мужчину взяли под стражу.

Напомним, Национальная полиция не нашла состава преступления в действиях женщины, которая в июне 2017 года пыталась перевезти ребенка через границу с Польшей в чемодане.


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