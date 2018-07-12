Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
Пострадавших нет.
На территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей, расположенном на Французском бульваре в Одессе, 12 июля прогремел взрыв.
В результате обрушилась одноэтажная хозяйственная постройка, сообщает Думская.
Предварительно установлено, что взорвался баллон с водородом, который использовали для заправки зондов.
В пресс-центре ГСЧС в Одесской области объяснили, что вызов на Французский бульвар им поступил в 15:48. На территории Гидрометцентра взрыв сравнял с землей одноэтажную постройку.
Ранее сообщалось, что в Днепре два человека погибли из-за взрыва на предприятии.
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12.07.2018 22:07