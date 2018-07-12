Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра

Пострадавших нет.

Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская

На территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей, расположенном на Французском бульваре в Одессе, 12 июля прогремел взрыв.

В результате обрушилась одноэтажная хозяйственная постройка, сообщает Думская.

Предварительно установлено, что взорвался баллон с водородом, который использовали для заправки зондов.

В пресс-центре ГСЧС в Одесской области объяснили, что вызов на Французский бульвар им поступил в 15:48. На территории Гидрометцентра взрыв сравнял с землей одноэтажную постройку.

Ранее сообщалось, что в Днепре два человека погибли из-за взрыва на предприятии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Подполковника Глушака убили ради золотой цепочкиПодполковника Глушака убили ради золотой цепочки
В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенцаВ Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенца
Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям СенцоваПризер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
Полиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемоданеПолиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемодане
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятииВ Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятии
На территории гимназии №179 в Киеве нашли артиллерийский снарядНа территории гимназии №179 в Киеве нашли артиллерийский снаряд
Во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчинаВо Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина
В Одессе сотрудники охранного агенства задержали злоумышленников за разбойВ Одессе сотрудники охранного агенства задержали злоумышленников за разбой
Мошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подросткаМошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подростка
Пострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИПострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИ
Находящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в ОдессеНаходящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в Одессе
16-летний подросток на Донбассе потерял кисть при взрыве неизвестного предмета16-летний подросток на Донбассе потерял кисть при взрыве неизвестного предмета
В результате взрыва автомобиля в центре Одессы пострадал директор охранной фирмыВ результате взрыва автомобиля в центре Одессы пострадал директор охранной фирмы
Полиция квалифицировала взрыв авто в Черкассах как умышленное убийствоПолиция квалифицировала взрыв авто в Черкассах как умышленное убийство
Последние новости
Подгружаем последние новости