Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренера

Мальчики находились в пещере с 23 июня.

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Все 12 детей выведены на поверхность из пещерного комплекса Тхам Луанг в Таиланде. Последними на поверхность вывели тренера, сопровождавшего группу, и одного из мальчиков.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местные СМИ .

Спасательная операция началась 8 июля. У спасателей был выбор - начать вызволять детей как можно скорее, пока погодные условия не ухудшились, либо ждать, когда пройдет сезон дождей. Мальчики находились в пещере с 23 июня.

В первом случае были риски, связанные с тем, что детям пришлось бы плыть под водой в темноте, проходя трудные места. Во втором случае мальчикам пришлось бы пробыть в пещере несколько месяцев. Власти приняли решение не медлить и обучить подростков подводному плаванию, чтобы вызволить их в нынешних условиях.Ранее во вторник сообщалось, что физическое и эмоциональное здоровье первых восьми мальчиков, вызволенных из затопленной пещеры, не вызывает опасений. Поднятые на поверхность дети прошли все необходимые обследования и сдали анализы крови.

Двух мальчиков начали лечить от легочной инфекции. Они пробудут в больнице как минимум неделю.

У некоторых из спасенных мальчиков была низкая температура тела, у одного был слабый пульс, но все они уже пришли в норму. Жара у детей также не наблюдается.

Медики рассказали, что сначала детей кормили растворимой едой и энергетическими гелями, но теперь их перевели на легко усваиваемую еду.

Видеться с родными они могут пока только через стеклянную перегородку. Как только обследования подтвердят, что у мальчиков нет риска развития инфекций, им разрешат увидеться с семьями. Однако они все равно должны будут держаться от них на расстоянии не менее двух метров.

Из-за того, что дети провели в темноте более двух недель, выйдя на солнечный свет, они вынуждены носить солнечные очки.

Изначально предполагалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако 8 июля губернатор провинции Чианграй и глава спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорн заявил, что в настоящее время условия идеальны для спасательной операции.

Напомним, ранее в ходе спасательной операции погиб бывший военнослужащий ВМС Таиланда старшина Саман Гунан. Он доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако вернуть его к жизни не удалось.

В операции по спасению детей, найденных в тайской пещере, участвовал также дайвер из Украины.