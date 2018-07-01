Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
Это не первое его успешное бегство.
Во Франции из тюрьмы на вертолете сбежал известный гангстер Редуан Фаид, который отбывал 25-летнее наказание за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейской. Об этом пишет Le Figaro.
"По предварительной информации, трое вооруженных мужчин прибыли к входу в тюрьму, требуя освобождения Фаида, отвернув внимание охраны. Одновременно с этим во дворе тюрьмы приземлился вертолет без опознавательных знаков. По словам источников, преступники освободили Фаида из комнаты для посещений, где он находился, и сбежали на вертолете ", - говорится в сообщении.
Никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
Вертолет, пилот которого был взят в заложники, нашли сгоревшим к северу от Парижа. Полиция сейчас допрашивает пилота.
Преступник Редуан Фаид отбывал 25-летний срок в тюрьме в департаменте Сена и Марна к югу от Парижа за вооруженное ограбление и убийство женщины-полицейского в 2010 году. Он является одним из самых известных гангстеров Франции.
Фаид ранее уже бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников, прежде чем использовать динамит, чтобы вырваться из тюрьмы и сбежать на машине, которая ждала его снаружи.
Он был в бегах в течение шести недель, прежде чем полиция арестовала его в гостинице с сообщником.
Фаид провел в тюрьме более 10 лет и был освобожден досрочно в 2009 году после того, как убедил своих офицеров по условно-досрочному освобождению, что он изменился. Его слава увеличилась после участия в нескольких телевизионных шоу и написания книг, рассказывающих о его прошлом.
Напомним, ранее из Житомирской колонии сбежал осужденный за убийство и кражу.
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01.07.2018 15:12