62 человека попали в больницу после школьного выпускного на Винничине

Еду для двух выпускных вечеринок готовили в одном и том же кафе.

В двух селах Чечельницкого района Винницкой области 62 человека отравились после школьных выпускных. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

Среди пострадавших - 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции.

Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Протекание заболевания у всех больных средней степени тяжести.

В ходе расследования выяснилось, что все госпитализированные 23 июня присутствовали на праздновании выпускных вечеров в с. Бондуровка, в сельском доме культуры, и в с. Стратиевка, в школьной столовой. Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе "Вербка" Чечельницкого района и доставлялись к местам проведения мероприятий без холодильного оборудования.

Кроме того, работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме. Также отсутствуют исследования питьевой воды, на которой готовились блюда. Поставки продукции в кафе осуществляется с продуктовой базы "Де-люкс" г. Бершадь и частично с рынков пгт Чечельник и г. Бершадь (домашние колбасы, копченое мясо, овощи и фрукты).

В ходе расследования вспышки также обследовали 6 работников кафе. Подчеркивается, что для лабораторных исследований в кафе отобрали 5 проб готовых блюд, 1 пробу питьевой воды из сельского водопровода, 40 гигиенических смывов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, во Львове суд приговорил женщину, отравившую рыбой несколько десятков человек, к условному сроку.