В Великобритании спасатели борятся с самым масштабным пожаром в истории региона

Огонь в сельской местности не могут погасить уже четвертые сутки.

Великобритании эвакуировали 34 дома в в сельской местности неподалеку от Манчестера из-за масштабного пожара, который продолжается уже в течение нескольких дней. Об этом сообщает CNN.

Местные школы закрыты, жителей просят оставаться в помещении и закрывать окна и двери. Армия переведена в режим ожидания.

Ветер и жаркая погода в течение последних трех дней привели к распространению пожара, и полиция заявила, что масштаб пожара и ограничение доступа к дорогам затрудняет тушение.

Пожар начался 24 июня и изначально был локализован, но непрерывная жара в Британии привела к возобновлению пожара. Огонь охватил около 6 кв. километров. Пожар называют беспрецедентным и истории региона

Пока неясно, что вызвало пожар.

Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.