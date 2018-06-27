В Великобритании спасатели борятся с самым масштабным пожаром в истории региона

Ветер и жаркая погода в течение последних трех дней привели к распространению пожара, и полиция заявила, что масштаб пожара и ограничение доступа к дорогам затрудняет тушение.
Пожар начался 24 июня и изначально был локализован, но непрерывная жара в Британии привела к возобновлению пожара. Огонь охватил около 6 кв. километров. Пожар называют беспрецедентным и истории региона
Пока неясно, что вызвало пожар.
Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.
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