В Великобритании спасатели борятся с самым масштабным пожаром в истории региона

Огонь в сельской местности не могут погасить уже четвертые сутки.

Великобритании эвакуировали 34 дома в в сельской местности неподалеку от Манчестера из-за масштабного пожара, который продолжается уже в течение нескольких дней. Об этом сообщает CNN.

Местные школы закрыты, жителей просят оставаться в помещении и закрывать окна и двери. Армия переведена в режим ожидания.

@MENnewsdesk still burning fearce at the reservoir pic.twitter.com/dP2WmwPqeQ

— Sean Quarmby (@Sean69Q) 26 июня 2018 г.

Ветер и жаркая погода в течение последних трех дней привели к распространению пожара, и полиция заявила, что масштаб пожара и ограничение доступа к дорогам затрудняет тушение.

Пожар начался 24 июня и изначально был локализован, но непрерывная жара в Британии привела к возобновлению пожара. Огонь охватил около 6 кв. километров. Пожар называют беспрецедентным и истории региона

Пока неясно, что вызвало пожар.

Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве15-летняя девушка и два 22-летние парни задержаны за убийство человека в Киеве
В Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного КавказаВ Киеве СБУ задержала банду рэкетиров с Северного Кавказа
Бывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порноБывшего ватиканского нунция приговорили к 5 годам тюрьмы за распространение детского порно
Из-за снега в Карпатах эвакуируют детский палаточный лагерьИз-за снега в Карпатах эвакуируют детский палаточный лагерь
Нападение на лагерь ромов совершили с целью убийства, - СадовыйНападение на лагерь ромов совершили с целью убийства, - Садовый
Блок рекламы


Похожие новости
Таиландские спасатели третьи сутки разыскивают детей, потерявшихся в пещереТаиландские спасатели третьи сутки разыскивают детей, потерявшихся в пещере
ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентовВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов
Меган Маркл и Амаль Клуни стали самыми влиятельными женщинами по версии VogueМеган Маркл и Амаль Клуни стали самыми влиятельными женщинами по версии Vogue
Спасатели эвакуировали 200 человек с подтопленных баз отдыха в Кирилловке Запорожской областиСпасатели эвакуировали 200 человек с подтопленных баз отдыха в Кирилловке Запорожской области
Украинца признали самым красивым мужчиной мираУкраинца признали самым красивым мужчиной мира
В Ровенской области спасатели сняли с дерева мужчину, который полез за котом, но не смог спуститьсяВ Ровенской области спасатели сняли с дерева мужчину, который полез за котом, но не смог спуститься
В столичном Музее истории Украины во Второй мировой войне произошел пожарВ столичном Музее истории Украины во Второй мировой войне произошел пожар
В Великобритании вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвекаВ Великобритании вручат "Золотого Букера" автору лучшей книги за последние полвека
Спасатели провели противопожарные учения в одном из столичных ТРЦСпасатели провели противопожарные учения в одном из столичных ТРЦ
"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США"Черная пантера" стала самым кассовым фильмом о супергероях в США
Последние новости
Подгружаем последние новости