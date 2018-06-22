Суд вынес приговор автору комиксов, убившему украинку

Блейк Лейбел получил пожизненный срок.

Суд вынес приговор автору комиксов, убившему украинку
Фото: fineartamerica.com

Американский суд 20 июня признал канадского автора комиксов и сценариста Блейка Лейбела виновным в жестоком убийстве своей девушки, украинки Яны Касьян. Об этом сообщает Los Angeles Times.

37-летнего Лейбела приговорили к пожизненному заключению без права обжалования. Его этапируют в тюрьму 26 июня.

Обвинение на суде отметило, что убийство было совершено по лекалам эпизода, описанного в графическом романе "Синдром", над которым работал Лейбел. Прокуроры заявили, что смерть украинки была "очень медленной и мучительной".

Напомним, в мае 2016 года полностью обескровленное тело 30-летней уроженки Киева правоохранители обнаружили в доме обвиняемого в Западном Голливуде. Смерть девушки наступила в результате травмы головы. Перед этим около трех дней жертва подвергалась изощренным пыткам.

За несколько недель до этого у пары родилась дочь.

Напомним, полиция задержала в Албании и экстрадировала в Черногорию 22-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой.


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