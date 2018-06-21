222 выпускника набрали на внешнем тестировании по 200 баллов

Максимальные результаты в основном получены по точным наукам.

222 участника внешнего независимого оценивания 2018 получили максимальный балл за тестирование. Об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий на своей странице в Фейсбуке.

"Всего имеем 222 участников ВНО, которые получили свои 200", - сообщил Карандий.

12 участников ВНО-2018 году получили оценку 200 по двум предметам. Всего 24 учреждения общего среднего образования имеют более двух результатов 200 баллов. Такие результаты преимущественно по математике, физике, химии, биологии.

Напомним, сегодня участники внешнего независимого оценивания получили результаты тестирования по последним четырем предметам. Карточки результатов и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии размещены на информационных страницах участников. На следующей неделе выпускники уже могут подавать документы на поступление в вузы.