Власти Гоа будут штрафовать туристов за алкоголь на пляжах и ночные купания
Обсуждаются также и другие ограничения.
Власти индийского штата Гоа планируют штрафовать туристов за купание после захода солнца и распитие алкоголя на пляжах.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местные СМИ.
Решение о таких мерах было принято в связи с увеличением числа преступлений с участием иностранцев, включая изнасилования. Отмечается, что накануне открытия туристического сезона обсуждаются также и другие ограничения.
"Департамент туризма обсуждает введение ночного патрулирования пляжей, чтобы предотвратить неприятные инциденты, которые влияют на имидж Гоа как туристического направления", - рассказал министр Манохар Аджаонкар.
По его словам, на пляжах будут размещены информационные стенды с правилами поведения на воде. Также департамент наймет частное агентство спасателей, которое будет следить за порядком на пляжах, в том числе, в ночное время.
Также планируется ввести штрафы для туристов, употребляющих алкоголь и использующих моторные транспортные средства на пляжах.
Напомним, в 2013 году власти Гоа заявили о намерении окончательно разобраться с алкотуризмом в регионе, сделав его более комфортным местом для семейного отдыха.
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