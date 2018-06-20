Суд приговорил к двум годам ограничения свободы киевлянку, похитившую ребенка из детсада на Оболони

Обвиняемая полностью признала свою вину.

Оболонский районный суд Киева приговорил к двум годам ограничения свободы жительницу Киева за похищение двухмесячного ребенка из детсада.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"С участием прокурора Киевской местной прокуратуры №5 Оболонским судом Киева объявлен приговор 21-летней жительнице Киева , которая похитила двухмесячного ребенка на Оболони", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года. Однако, суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы.

После изучения судебного решения местной прокуратурой будет решен вопрос о возможности подачи апелляции.

Напомним, 20 октября 2017 года женщина похитила ребенка из детского сада в Оболонском районе столицы. На следующий день полиция задержала похитительницу в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области.

Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка, чтобы выдать его за своего.