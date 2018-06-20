Суд приговорил к двум годам ограничения свободы киевлянку, похитившую ребенка из детсада на Оболони
Обвиняемая полностью признала свою вину.
Оболонский районный суд Киева приговорил к двум годам ограничения свободы жительницу Киева за похищение двухмесячного ребенка из детсада.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
"С участием прокурора Киевской местной прокуратуры №5 Оболонским судом Киева объявлен приговор 21-летней жительнице Киева, которая похитила двухмесячного ребенка на Оболони", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.
Государственный обвинитель, учитывая обстоятельства дела, тяжесть совершенного преступления, а также личность обвиняемой, просил суд назначить ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года. Однако, суд первой инстанции вынес решение, которым осудил злоумышленницу к ограничению свободы.
После изучения судебного решения местной прокуратурой будет решен вопрос о возможности подачи апелляции.
Напомним, 20 октября 2017 года женщина похитила ребенка из детского сада в Оболонском районе столицы. На следующий день полиция задержала похитительницу в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области.
Свой поступок женщина объяснила желанием оставить ребенка, чтобы выдать его за своего.
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20.06.2018 13:37