Во Львове 45-летний рабочий выжил после падения с седьмого этажа

Мужчина находится в критическом состоянии.

Во Львове 45-летний рабочий, занимавшийся утеплением фасада, упал с седьмого этажа.

Об этом сообщает Zaxid.net.Отмечается, что мужчина находится в критическом состоянии.

"По предварительной информации, у него тяжелая травма грудной клетки, он госпитализирован в больницу скорой помощи в состоянии крайней тяжести", - сообщила "Горячая линия города".

Спикер Нацполиции области Светлана Добровольская уточнила, что происшествие произошло около 14:00.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.