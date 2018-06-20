Во Львове 45-летний рабочий выжил после падения с седьмого этажа

Мужчина находится в критическом состоянии.

Во Львове 45-летний рабочий выжил после падения с седьмого этажа
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Во Львове 45-летний рабочий, занимавшийся утеплением фасада, упал с седьмого этажа.

Об этом сообщает Zaxid.net.Отмечается, что мужчина находится в критическом состоянии.

"По предварительной информации, у него тяжелая травма грудной клетки, он госпитализирован в больницу скорой помощи в состоянии крайней тяжести", - сообщила "Горячая линия города".

Спикер Нацполиции области Светлана Добровольская уточнила, что происшествие произошло около 14:00.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, в декабре прошлого года во время строительных работ в Подольском районе Киева строитель сорвался с 25-го этажа.


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