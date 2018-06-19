Иван Драч умер

Известному украинскому поэту был 81 год.

Во вторник, 19 июня, умер украинский поэт Иван Драч.

Об этом во время заседания Верховной Рады сообщил спикер Андрей Парубий.

"Я должен сделать сообщение. Сегодня ушел из жизни Иван Федорович Драч, поэт, драматург, переводчик, общественный и государственный деятель, герой Украины", - сказал он депутатам.

После этого в Верховной Раде была объявлена минута молчания.

Глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач в фейсбуке сообщил, что Драч скончался в больнице "Феофания" после тяжелой болезни.

Ему был 81 год.