Вблизи Запорожской АЭС загорелась лесопарковая зона

Спасателям удалось локализовать огонь.

В Запорожской области в районе Энергодара спасатели ГосЧС локализовали пожар в лесопарковой зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в служба спасения в 12:55 - загорелась сухая трава и подстилка. В 16:58 пожарные локализовали пожар, ликвидация огня продолжается.

На месте происшествия работают 9 единиц спецтехники ГосЧС и 3 единицы техники местных лесничеств. Для дополнительного подвоза воды привлечены 2 водовоза от Запорожской АЭС. Для обеспечения оперативной ликвидации пожара на территории ТЭС, которая находится вблизи места чрезвычайного происшествия, происходит постоянная дозаправка водой пожарных автомобилей.

Ранее Гидрометцентр Украины предупреждал о повышенной пожарной опасности в южных и восточных областях Украины.

Напомним, на прошлой неделе произошел крупный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.