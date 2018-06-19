Вблизи Запорожской АЭС загорелась лесопарковая зона
Спасателям удалось локализовать огонь.
В Запорожской области в районе Энергодара спасатели ГосЧС локализовали пожар в лесопарковой зоне, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в служба спасения в 12:55 - загорелась сухая трава и подстилка. В 16:58 пожарные локализовали пожар, ликвидация огня продолжается.
На месте происшествия работают 9 единиц спецтехники ГосЧС и 3 единицы техники местных лесничеств. Для дополнительного подвоза воды привлечены 2 водовоза от Запорожской АЭС. Для обеспечения оперативной ликвидации пожара на территории ТЭС, которая находится вблизи места чрезвычайного происшествия, происходит постоянная дозаправка водой пожарных автомобилей.
Ранее Гидрометцентр Украины предупреждал о повышенной пожарной опасности в южных и восточных областях Украины.
Напомним, на прошлой неделе произошел крупный пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
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19.06.2018 15:21