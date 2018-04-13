В Измаиле взорвали четвертую морскую мину, всплывшую на Дунае

Судоходство на реке пока не останавливают. Масштабные поиски тоже не ведутся.

В пятницу днем прибывшие из Одессы в Измаил сотрудники взрывотехнической группы ГосЧС ликвидировали донную мину, обнаруженную 12 апреля на 107 км реки Дунай вблизи острова Репида.

Думская сообщает, что сначала утилизацию предполагали произвести на том месте, где мина была обнаружена. Однако такому решению в ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС в Измаильской РГА активно воспрепятствовали представители Дунайского бассейнового управления водных ресурсов.

Фото: Думская

"Дело в том, что совсем рядом, на 108-м километре, имеется аварийный участок дамбы, о необходимости дублирования которого говорят уже третий год на разных государственных уровнях. В случае взрыва защитное сооружение могло рухнуть, что привело бы к затоплению острова Репида", - говорится в сообщении.

После обсуждения было решено утилизировать мину на 99 км реки Дунай. Оттянули ее туда с помощью катера Одесского отряда морской охраны "Галия". Взрыв произошел в 12 часов 12 минут.

При этом судоходство на реке пока не останавливают. Масштабные поиски тоже не ведутся.

Фото: Думская

Напомним, мины начали всплывать 3 апреля. Первую нашли на 110-м километре вблизи Измаила в воде. Второй такой же снаряд в среду, 4 апреля, прибило к румынскому берегу. 4 апреля на поверхности Дуная, у острова Кислицкий, появилась третья мина, которую оперативно взорвали.5 апреля появилась информация о четвертом боеприпасе, но она оказалась недостоверной.




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