В Дунае в районе Измаила всплыла четвертая за месяц морская мина

Пограничники проинформировали ГосЧС, румынских коллег и другие взаимодействующие подразделения.

?В Дунае в районе Измаила всплыла четвертая за месяц морская мина
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Измаильского отряда во время патрулирования по реке Дунай обнаружили донную мину времен Второй мировой войны, которая была прибита к берегу острова Репида.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Пограничники сообщили подразделение ГосЧС, румынских коллег и другие взаимодействующие подразделения.

"Напомним, что это уже четвертая донная мина, обнаруженная за последние несколько дней в речном участке ответственности Измаильского отряда. Причиной их поднятия на поверхность, возможно стало существенное повышение уровня воды в Дунае", - отмечается в сообщении.

Как пишет местное издание "Думская", количество всплывших боеприпасов, их состояние и частота появления натолкнули специалистов на мысль, что где-то неподалеку может находится затонувшая баржа с минами. За прошедшие годы корпус судна прогнил, и смертоносный груз начал всплывать на поверхность.

Напомним, мины начали всплывать 3 апреля. Первую нашли на 110-м километре вблизи Измаила в воде. Второй такой же снаряд в среду, 4 апреля, прибило к румынскому берегу. 4 апреля на поверхности Дуная, у острова Кислицкий, появилась третья мина, которую оперативно взорвали.


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