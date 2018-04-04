Священник РПЦ спел "Мурку" в трапезной московского храма
Архимандрита Венедикта выслали из Москвы в Приднестровье.
Священник Русской православной церкви архимандрит Венедикт спел "Мурку" в одном из храмов в Москве во время трапезы в честь иконы Божьей Матери "Троеручица". "Выступление" священника было опубликовано в YouTube.
Патриарх Кирилл потребовал от священника отбыть в Тираспольскую епархию под архипастырское наблюдение, передает Интерфакс.
В РПЦ после этого заявили, что "ролик, где священник в подряснике, с крестом … поет блатную песню про одесских урок – за гранью возможного и допустимого".
"За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" – ниже достоинства человека, носящего иерейский сан", - подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.
Напомним, вице-премьер Болгарии назвал роSSийского патриарха Кирилла "агентом КГБ".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.