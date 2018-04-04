Священник РПЦ спел "Мурку" в трапезной московского храма

Архимандрита Венедикта выслали из Москвы в Приднестровье.

Священник Русской православной церкви архимандрит Венедикт спел "Мурку" в одном из храмов в Москве во время трапезы в честь иконы Божьей Матери "Троеручица". "Выступление" священника было опубликовано в YouTube.

Патриарх Кирилл потребовал от священника отбыть в Тираспольскую епархию под архипастырское наблюдение, передает Интерфакс.

В РПЦ после этого заявили, что "ролик, где священник в подряснике, с крестом … поет блатную песню про одесских урок – за гранью возможного и допустимого".

"За церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" – ниже достоинства человека, носящего иерейский сан", - подчеркнул пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

Напомним, вице-премьер Болгарии назвал роSSийского патриарха Кирилла "агентом КГБ".