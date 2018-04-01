Сообщение о поджоге польского автобуса во Львове оказалось фейком
Полиция и пожарные данный факт не подтвердили.
Сообщение о том, что в ночь на 1 апреля во Львове неизвестные обклеили красно-черными листовками и подожгли польский автобус, оказалось ложным. Информацию не подтвердили ни в полиции, ни в ГосЧС, пишет ZAXID.NET.
Новость об этом распространил активист и депутат Львовского горсовета от партии УКРОП Игорь Зинкевич и местный сайт "ВГОЛОС", ссылаясь на собственного корреспондента.
В комментарии сайту Игорь Зинкевич сказал, что информацию о пожаре ему прислали в личные сообщения "проверенные источники", однако отказался сообщить подробности. Обе публикации сопровождались замечаниями, что этот инцидент является провокацией, направленной на ухудшение украино-польских отношений, а также ночными фотографиями горящего автобуса.
Информацию о поджоге опровергли и пожарные, и полиция.
Начальник смены оперативно-координационного центра ГосЧС во Львове заверил, что никаких вызовов, связанных с поджогом или пожаром в автобусе, к спасателям не поступало. По его словам, об инциденте они узнали из сообщений на агрегаторе новостей Ukr.net.
"Вызов о пожаре в полицию не поступал. Утром на место происшествия выезжали патрульные и следственно-оперативная группа, чтобы проверить эту информацию, но она не подтвердилась", - рассказала пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.
Позже Главное управление Национальной полиции во Львовской области опубликовало официальное опровержение в Facebook.
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Общество
01.04.2018 12:49