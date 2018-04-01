Сообщение о поджоге польского автобуса во Львове оказалось фейком

Полиция и пожарные данный факт не подтвердили.

Сообщение о том, что в ночь на 1 апреля во Львове неизвестные обклеили красно-черными листовками и подожгли польский автобус, оказалось ложным. Информацию не подтвердили ни в полиции, ни в ГосЧС, пишет ZAXID.NET.

Новость об этом распространил активист и депутат Львовского горсовета от партии УКРОП Игорь Зинкевич и местный сайт "ВГОЛОС", ссылаясь на собственного корреспондента.

В комментарии сайту Игорь Зинкевич сказал, что информацию о пожаре ему прислали в личные сообщения "проверенные источники", однако отказался сообщить подробности. Обе публикации сопровождались замечаниями, что этот инцидент является провокацией, направленной на ухудшение украино-польских отношений, а также ночными фотографиями горящего автобуса.

Информацию о поджоге опровергли и пожарные, и полиция.

Начальник смены оперативно-координационного центра ГосЧС во Львове заверил, что никаких вызовов, связанных с поджогом или пожаром в автобусе, к спасателям не поступало. По его словам, об инциденте они узнали из сообщений на агрегаторе новостей Ukr.net.

"Вызов о пожаре в полицию не поступал. Утром на место происшествия выезжали патрульные и следственно-оперативная группа, чтобы проверить эту информацию, но она не подтвердилась", - рассказала пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.

Позже Главное управление Национальной полиции во Львовской области опубликовало официальное опровержение в Facebook.