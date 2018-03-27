Виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской, оставили под стражей

В прокуратуре опровергли информацию о том, что Россошанского могут в ближайшее время отпустить.

Дмитрию Россошанскому, обвиняемому в совершении ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская, продлили меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, Д. Россошанскому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре опровергли информацию о том, что Россошанского могут в ближайшее время отпустить.

"Отдельные граждане пытались ввести в заблуждение общество, распространяя недостоверную информацию, что якобы Д. Россошанский может выйти на свободу уже 27 марта. Подчеркиваем, что прокуратура Киевской области действует исключительно в рамках закона", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 1 января в Вышгородском районе Киевской области нашли тело 38-летнего юриста Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря.

По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. В полиции заявили, что по результатам предварительной экспертизы, Ноздровская умерла от многочисленных колото-резаных ранений.

Ноздровская в течение длительного времени добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану.

Дмитрий Россошанский также является племянником председателя Вышгородского районного суда. В июне 2107 Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине.