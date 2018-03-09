Во Львове установили рекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко

В мероприятии приняли участие более 1000 хористов.

Во Львове установили рекорд по наиболее массовому исполнению песен на слова Шевченко
Хористы у памятника Шевченко во Львове
Фото: dyvys.info

Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко состоялось наиболее многочисленное исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь. Соответствующий рекорд зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины. Об этом сообщает “Дивись.Інфо”.

Песни на слова Шевченко одновременно выполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. В целом это 1080 участников.

Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хоры и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове ", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лесной.

Хористы спели песни "Заповіт", "Думи мої, думи мої" и "Реве та стогне Дніпр широкий".

Напомним, сегодня Президент вручил Шевченковскую премию-2018.


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