Возле станции метро "Лесная" в Киеве взорвались гранаты, есть пострадавшие
В результате инцидента сгорела Тойота Камри. Преступники скрылись.
На Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвались гранаты, сообщает на dtp.kiev.ua.
В результате инцидента сгорел автомобиль "Тойота Камри", преступники скрылись.
"Жесть в Киеве на лесной: взорваны две гранаты, сгорела Тойота Камри, есть пострадавшие, двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Окончательное число пострадавших на данный момент - не известно. Точно знаем, что осколком ранен 1 человек, ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, полиция объявила план "Перехват". Броварской проспект перекрыт в направлении Броваров.
По данным Киева оперативного, на Броварском проспекте на ходу загорелся автомобиль. При этом издание добавляет, что по словам очевидцев, "произошел взрыв, сразу после которого двое молодых людей в синей камуфляжной форме скрылись в сторону города Бровары".
Ранее сообщалось, что найденные в палаточном городке у Рады гранаты оказались боевыми.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
06.03.2018 19:28