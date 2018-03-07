Возле станции метро "Лесная" в Киеве взорвались гранаты, есть пострадавшие

В результате инцидента сгорела Тойота Камри. Преступники скрылись.

На Броварском проспекте в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвались гранаты, сообщает на dtp.kiev.ua.

В результате инцидента сгорел автомобиль "Тойота Камри", преступники скрылись.

"Жесть в Киеве на лесной: взорваны две гранаты, сгорела Тойота Камри, есть пострадавшие, двое бандитов скрылись в направлении Броваров. Окончательное число пострадавших на данный момент - не известно. Точно знаем, что осколком ранен 1 человек, ему оказывают помощь", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, полиция объявила план "Перехват". Броварской проспект перекрыт в направлении Броваров.

По данным Киева оперативного, на Броварском проспекте на ходу загорелся автомобиль. При этом издание добавляет, что по словам очевидцев, "произошел взрыв, сразу после которого двое молодых людей в синей камуфляжной форме скрылись в сторону города Бровары".

Ранее сообщалось, что найденные в палаточном городке у Рады гранаты оказались боевыми.


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