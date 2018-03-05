В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки
В доме по улице Саксаганского жила поэтесса и ее семья.
С фасада здания Музея Леси Украинки по улице Саксаганского, 97 в Киеве украли бюст поэтессы.
Об этом сообщается на странице Музея выдающихся деятелей украинской культуры в фейсбуке.
"3 марта, ночью, было цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - сказано в нем.
Правоохранители возбудили уголовное производство.
Отмечается, что украденный бюст писательницы и памятная доска уникальны в своем роде, составляют единую композицию и выполнены из бронзы.
Авторы работы - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко - известные художники, народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Напомним, в феврале с монумента на могиле Леси Украинки в Киеве украли бронзовые гирлянды.
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Общество
05.03.2018 07:24