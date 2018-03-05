В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки

В доме по улице Саксаганского жила поэтесса и ее семья.

В Киеве украли бронзовый бюст Леси Украинки
Фото: facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури

С фасада здания Музея Леси Украинки по улице Саксаганского, 97 в Киеве украли бюст поэтессы.

Об этом сообщается на странице Музея выдающихся деятелей украинской культуры в фейсбуке.

"3 марта, ночью, было цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - сказано в нем.

Фото: facebook.com/Музей-видатних-діячів-української-культури

Правоохранители возбудили уголовное производство.

Отмечается, что украденный бюст писательницы и памятная доска уникальны в своем роде, составляют единую композицию и выполнены из бронзы.

Авторы работы - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко - известные художники, народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Напомним, в феврале с монумента на могиле Леси Украинки в Киеве украли бронзовые гирлянды.


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