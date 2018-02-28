В Сумах в магазин бросили взрывчатку

Пострадавших нет, пожара также не было.

Рано утром в среду в Сумах произошел взрыв в магазине по улице Героев Крут - неизвестны повредили витрину и бросили в помещение взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Фейсбуке.

"В магазине сработала сигнализация, и на вызов прибыл наряд Управления полиции охраны, который обнаружил разбитую витрину торгового заведения. Внутри помещения обнаружили следы, характерные для взрыва. Пострадавших нет, пожара также не было", - говорится в сообщении.

Полицейские осматривают место происшествия, отрабатываются все возможные версии случившегося.

Фото: facebook.com/policesumy

Открыты уголовные производства по ст.ст. 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 263, ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, ночью в пгт Береговое в Закарпатской области неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП.