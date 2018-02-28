Умер легендарный летчик-испытатель Юрий Курлин

Ему принадлежат 4 мировых рекорда на Ан-32

На 89-ом году жизни умер заслуженный летчик-испытатель СССР и Герой Советского Союза Юрий Курлин, которому принадлежат 4 мировых рекорда на Ан-32.

"Госпредприятие "Антонов" с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР , герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Курлин", - говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Фото: #facebook#.com/antonov.company

"Чаще всего имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолётом, который в свое время совершил мировой фурор и остался во многом непревзойденным, крупнейшим в мире турбовинтовой самолет - с Ан-22 "Антей". Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Юрия Курлина впервые поднял этого антоновского гиганта в воздух", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля на 88-м году жизни умер украинский философ, академик НАН Украины Мирослав Попович.