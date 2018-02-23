В центре Одессы захватили санаторий

"Лермонтовский" заняли люди в балаклавах.

Несколько десятков человек в балаклавах, вооруженные арматурой, захватили территорию и административный корпус санатория "Лермонтовский" в центре Одессы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сотрудников и руководство санатория не пускают на территорию здравницы.

На месте инцидента присутствуют правоохранители, но пока никаких действий они пока не предпринимают.

За санаторий уже почти 10 лет идут споры между Министерством юстиции и "Укрпрофздравницей" (предприятие лечебно-оздоровительных учреждений профсоюзов Украины). На территории "Лермонтовского" находятся объекты недвижимости общей площадью около 12,7 тыс. кв. м, а сам санаторий расположен недалеко от побережья в центральной части Одессы.