Киевские водолазы ищут в Днепре тело прыгнувшей с моста студентки

У девушки были проблемы с продлением вида на жительство.

Киевские водолазы ищут в Днепре тело прыгнувшей с моста студентки
Фото: dsns.gov.ua

Киевские водолазы с 17 февраля ищут в Днепре тело девушки 1999 года рождения, которая, по данным полиции, прыгнула с моста Патона. Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Поисками занимаются водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Киеве, водолазы КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования города Ромны и спасатели мобильного спасательного центра ГосЧС Украины. Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста.

Газета "Факты" пишет, что девушка - это студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева. Она пропала еще в конце января.

"Оказалось, трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения Мукаддас. До сих пор нам было известно, что в 17:00 Мукаддас зашла в метро на станцию «Политехнический институт» — и пропала. Теперь же выяснилось, что она вышла на станции «Днепр». Оттуда пешком дошла до моста Патона и прыгнула в реку. Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула", - рассказал глава туркменской диаспоры Ровшанбек Розметов.

По его мнению, девушка прыгнула из-за проблем с видом на жительство в Украине.

"У Мукаддас закончилась трехмесячная виза, нужен был вид на жительство. За регистрацию иностранных студентов в вузе отвечает деканат. Мукаддас нужно было подать в посольство Туркменистана завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Но заместитель декана по работе с иностранными студентами подписывать заявление почему-то отказалась. Когда Мукаддас принесла заявление, замдекана его порвала", - рассказал он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
Из Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну УгрехелидзеИз Украины третий раз за 15 месяцев выдворили грузинского уголовника Папуну Угрехелидзе
Бешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской областиБешеный енот заблокировал работу пункта пропуска в Черниговской области
В Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабахВ Киевской области разоблачили выращивание конопли в промышленных масштабах
Удалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детейУдалившую грудь россиянку суд признал мужчиной, отказавшись вернуть ей детей
Блок рекламы


Похожие новости
Смерть студентки киевского вуза расследуют как доведение до самоубийстваСмерть студентки киевского вуза расследуют как доведение до самоубийства
Во Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась живаВо Львове девушка прыгнула с 10-метрового моста и осталась жива
Киевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривенКиевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривен
В ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид КраснопольскийВ ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский
В Днепре протестовали против использования животных в циркахВ Днепре протестовали против использования животных в цирках
В Днепре ветеринары спасли кошку, которую случайно "постирали" в стиральной машинеВ Днепре ветеринары спасли кошку, которую случайно "постирали" в стиральной машине
В Киеве задержаны квартирные воры, ранившие пятерых полицейских в ДнепреВ Киеве задержаны квартирные воры, ранившие пятерых полицейских в Днепре
В киевские озера Лебединое и Позняки попала загрязненная вода со стройкиВ киевские озера Лебединое и Позняки попала загрязненная вода со стройки
В Днепре мужчину забили насмерть за воровство В Днепре мужчину забили насмерть за воровство
В результате обрушения строящегося моста в Колумбии погибли 10 человекВ результате обрушения строящегося моста в Колумбии погибли 10 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости