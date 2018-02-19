Киевские водолазы ищут в Днепре тело прыгнувшей с моста студентки

У девушки были проблемы с продлением вида на жительство.

Киевские водолазы с 17 февраля ищут в Днепре тело девушки 1999 года рождения, которая, по данным полиции, прыгнула с моста Патона. Об этом говорится на сайте ГосЧС.

Поисками занимаются водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГосЧС в Киеве , водолазы КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования города Ромны и спасатели мобильного спасательного центра ГосЧС Украины. Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста.

Газета "Факты" пишет, что девушка - это студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева. Она пропала еще в конце января.

"Оказалось, трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения Мукаддас. До сих пор нам было известно, что в 17:00 Мукаддас зашла в метро на станцию «Политехнический институт» — и пропала. Теперь же выяснилось, что она вышла на станции «Днепр». Оттуда пешком дошла до моста Патона и прыгнула в реку. Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула", - рассказал глава туркменской диаспоры Ровшанбек Розметов.

По его мнению, девушка прыгнула из-за проблем с видом на жительство в Украине.

"У Мукаддас закончилась трехмесячная виза, нужен был вид на жительство. За регистрацию иностранных студентов в вузе отвечает деканат. Мукаддас нужно было подать в посольство Туркменистана завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Но заместитель декана по работе с иностранными студентами подписывать заявление почему-то отказалась. Когда Мукаддас принесла заявление, замдекана его порвала", - рассказал он.