Вышел первый трейлер к фильму про Хана Соло из вселенной "Звездных войн"

"Соло. Звездные войны. История" выйдет в украинский прокат 24 мая.

Украинские дистрибьюторы фильма "Соло" обнародовали дублированный трейлер к фильму Рона Ховарда.

Фильм расскажет предысторию культового персонажа Хана Соло из "Звездных войн". В оригинальной трилогии его играет Харрисон Форд, в этом фильме - Олден Эренрайк ("Аве, Цезарь").

В фильме также снялись Дональд Гловер (в роли Лэндо Калриссиана), Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон.

Старт проката в Украине запланирован на 24 мая этого года.

Напомним, на этапе производства фильма произошла замена режиссеров - Фила Лорда и Криса Миллера заменил Рон Ховард. Отдельный фильм о Хане Соло не является 9-м эпизодом франшизы, а рассказывает предысторию о героях вселенной. 9-й эпизод выйдет на экраны в 2019 году.


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