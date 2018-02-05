Вышел первый трейлер к фильму про Хана Соло из вселенной "Звездных войн"
"Соло. Звездные войны. История" выйдет в украинский прокат 24 мая.
Украинские дистрибьюторы фильма "Соло" обнародовали дублированный трейлер к фильму Рона Ховарда.
Фильм расскажет предысторию культового персонажа Хана Соло из "Звездных войн". В оригинальной трилогии его играет Харрисон Форд, в этом фильме - Олден Эренрайк ("Аве, Цезарь").
В фильме также снялись Дональд Гловер (в роли Лэндо Калриссиана), Эмилия Кларк и Вуди Харрельсон.
Старт проката в Украине запланирован на 24 мая этого года.
Напомним, на этапе производства фильма произошла замена режиссеров - Фила Лорда и Криса Миллера заменил Рон Ховард. Отдельный фильм о Хане Соло не является 9-м эпизодом франшизы, а рассказывает предысторию о героях вселенной. 9-й эпизод выйдет на экраны в 2019 году.
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