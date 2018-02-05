Задержанных за поджог часовни УПЦ МП архитекторов отпустили из-под стражи

Киевлян взяли на поруки народные депутаты.

Александр Горбань

Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов одного из архитекторов, задержанных по подозрению в попытке поджога незаконно возведенной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве возле фундамента Десятинной церкви, сообщила в твиттере пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Согласно решению суда, Александр Горбань должен являться к следователям по первому требованию, не выезжать из Киева , сообщать об изменении места проживания, сдать загранпаспорт. Мера пресечения будет действовать до 25 марта - на время досудебного расследования.

Чуть позже суд отпустил на поруки народных депутатов второго архитектора Алексея Шемотюка, подозреваемого по этому же делу.

На прошлой неделе Сарган сообщила, что прокуратура Киева во время апелляционного рассмотрения будет просить смягчения меры пресечения. Кроме того, по ее словам, прокуратура готовит иск об отсутствии разрешения на строительство сооружения УПЦ МП.

3 февраля у Национального музея истории Украины в поддержку архитекторов митинговали несколько сотен человек. Параллельно представители УПЦ МП проводили митинг-молебен в защиту сооружения.

25 января полиция сообщила о задержании двух мужчин, которыми оказались архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк, из-за попытки поджечь так называемый "Десятинный монастырь" УПЦ Московского патриархата. Дело возбудили по статье о "покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества". Позже Шевченковский райсуд Киева поместил двух архитекторов под стражу на два месяца с возможностью внесения залога 2,2 миллиона гривен, несмотря на ходатайство прокурора ограничиться домашним арестом.