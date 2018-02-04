В ДТП в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский

Переселенец из Донецка попал в Днепр после обмена заложниками.

В автокатастрофе на Набережной Победы в Днепре погиб известный волонтер Леонид Краснопольский, переселенец из Донецка, пишет Информатор.

Сообщается, что сегодня, 4 февраля, около 12:50, в Днепре столкнулись Kia и Toyota Prado. По словам очевидцев, оба автомобиля ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, однако в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок. От полученный травм водитель Kia скончался на месте.

Фото: dp.informator.ua

О тяжелой утрате на своей странице в Facebook сообщила жена Леонида - Ольга Краснопольская.

Леонид прожил всю жизнь в Донецке. До войны на Донбассе мужчина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Позже, во время начала военного противостояния, Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что попал в подвалы "МГБ ДНР". После череды допросов Леонида выпустили по обмену и он принял решение переехать с семьей в Днепр (тогда еще Днепропетровск).

Фото: dp.informator.ua

В Днепре Леонид продолжен заниматься дизайном и волонтерством.

"Однако вместо обычного сбора денег, Леонид поступил иначе: каждому, кто перечислял деньги в зону АТО - полагалась оригинальная футболка. В конце концов, патриотичный принт получил такую популярность, которую не видали первые работы мужчины - костюмы. А Леонид, в свою очередь, решил не бросать идею, развивая с каждым днем, перечисляя часть денег от продаж в помощь ВСУ", - сообщает издание.