В Одессе обрушились два балкона

Погибших и пострадавших нет.

Фото: Виталий Гилевич
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua

В пятницу, 2 февраля, в Одессе на Екатерининской улице во внутреннем дворе четырехэтажного здания обрушились два балкона.

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что балкон третьего этажа полностью оторвался и, упав вниз, потянул за собой балкон на втором этаже,. Последний повис на арматуре.

Место происшествия оградили. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на втором этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в 2016 году в центре Одессы на Коблевской улице пенсионерка упала с третьего этажа вместе с балконом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
У пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортовУ пассажира автобуса сообщением Одесса-Москва пограничники обнаружили 10 паспортов
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
Задержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поездеЗадержан налетчик, сбежавший после нападения на фельдъегерей в поезде
За попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 сутокЗа попытку поджога монастыря УПЦ МП двух киевлян арестовали на 60 суток
Борис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сценуБорис Апрель сменил пол и рассказал, почему боялся возвращаться на сцену
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"В Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов"
В Москве у станции метро обрушились деревянные леса, около десяти пострадавших
Полиция установила личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе Полиция установила личность третьего погибшего в результате стрельбы в Одессе
Пьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожимПьяный мужчина в Одессе забаррикадировался в квартире и стрелял по прохожим
Стало известно, кто стрелял по полицейским в ОдессеСтало известно, кто стрелял по полицейским в Одессе
Перестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейскийПерестрелка в Одессе: в реанимации умер полицейский
В полиции сообщили подробности стрельбы в Одессе
Раненый в перестрелке в Одессе полицейский умер в больнице
В МВД уточнили количество убитых и раненых в перестрелке в ОдессеВ МВД уточнили количество убитых и раненых в перестрелке в Одессе
В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)В Одессе полицейские застрелили мужчину, ранившего троих правоохранителей (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости