В Одессе обрушились два балкона
Погибших и пострадавших нет.
В пятницу, 2 февраля, в Одессе на Екатерининской улице во внутреннем дворе четырехэтажного здания обрушились два балкона.
Пресс-служба ГосЧС сообщила, что балкон третьего этажа полностью оторвался и, упав вниз, потянул за собой балкон на втором этаже,. Последний повис на арматуре.
Место происшествия оградили. Спасатели проводят работы по демонтажу остатков балкона на втором этаже для устранения угрозы жителям. К проведению работ привлечены работники жилищно-коммунального хозяйства, газовой службы и электросети.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в 2016 году в центре Одессы на Коблевской улице пенсионерка упала с третьего этажа вместе с балконом.
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Общество
02.02.2018 09:20