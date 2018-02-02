Украина чтит память Кузьмы Скрябина: 3 года назад жуткое ДТП оборвало жизнь музыканта

Андрей_Кузьменко

Дата 2 февраля 2015 года навсегда запомнится поклонникам лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко как страшный день. Музыкант на собственном авто попал в смертельную аварию. 46-летний музыкант, композитор и шоумен погиб на месте происшествия. Его нет с нами уже три года.

Музыкант на автомобиле Toyota Sequoia по трассе «Кривой Рог – Кировоград» возвращался из Кривого Рога, где накануне его фанаты собрались на большой концерт группы «Скрябин». На пути внедорожника встретился молоковоз ГАЗ-53. Встреча оказалась фатальной, передает Час Пик.

Андрей Кузьменко погиб сразу, травмы оказались смертельными. Его нет среди нас уже 3 года, но память о нем до сих пор жива. Многие его считают особенным человеком и вспоминают не только в Украине, но и за рубежом.

Участники группы выразили слова соболезнования, отметив, что «время не лечит» и боль от потери все еще остра.

Мама Кузьмы - Ольга Михайловна была на прямой связи со студией «1+1» из Львова. Она рассказала, что помогает ей пережить смерть любимого сына и как люди чтят его память.

Справка из Википедии: Андрея Кузьменко увлекся музыкой в 8 классе. Отслужил в армии, окончил Львовский мединститут, стал дипломированным стоматологом. В конце 80-х годов появилась группа «Скрябин».

Кузьма был популярным ведущим, талантливым музыкантом и писателем. А еще он помогал украинским защитникам, бывал на Донбассе и был непримиримым патриотом Украины.


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