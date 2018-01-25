Экс-начальник колонии в Запорожской области получил 5 лет тюрьмы за взяточничество

Чиновник вымогал $1 тыс/ у осужденного, который украл имущество колонии.

Экс-начальник колонии в Запорожской области получил 5 лет тюрьмы за взяточничество

Запорожский районный суд приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего начальника Беленьковской исправительной колонии №99 Государственной пенитенциарной службы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Суд признал чиновника виновным в том, что он требовал и получил 1 тыс. долларов от осужденного, который украл имущество колонии.

Начальник колонии не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и не добился изменения условий отбывания наказания для осужденного.

"Приговорен к реальной мере наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, и с лишением специального звания майора внутренней службы", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года был задержан замначальника колонии в Запорожской области, который вымогал 9 тыс. гривен за решение вопроса с условно-досрочным освобождением.

Ранее суд оправдал бывшего главного тюремщика Сумской области Анатолия Носаля, обвинявшегося в 5 эпизодах получения неправомерной выгоды и использовании служебного положения, совмещенном с вымогательством взятки.


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